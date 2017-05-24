المصرية للاكسات توقع عقدًا مع الإنتاج الحربي لتصنيع مكونات السيارات

مكونات السيارة 9

أحمد عوض



كشف رأفت الخناجري رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للاكسات، عن توقيع عقد مع وزارة الإنتاج الحربي الممـثلة في مصانع حلوان الحربية، لتصنيع عدد من أجزاء مكونات السيارات منها "العفشة"، بمصانع الأخيرة، ضمن إطار خطة تستهدف الحد من الاستيراد من الخارج.



كانت وزارة الإنتاج الحربي، قد عرضت على قطاع الصناعات المغذية للسيارات، سبل التعاون المشترك عبر تصنيع المكونات بمصانع الإنتاج الحربي دون استيرادها من الخارج، جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقد باتحاد الصناعات فبراير الماضي.



وأوضح في تصريحات لـ"المال"، أن خطة "المصرية للاكسات" تتجة لتصنيع عدد من مكونات السيارات،لتغذية مصانع السيارات ، مضيفًا أن الشركة تسعي لزيادة أداء نشاطها عبر التوسع في الأسواق الخارجية ومنها "اﻷوروبية"، التي تشهد نموًا في حجم صناعتها للسيارات لافتًا إلي أن قيمةتوريد مكونات الى احد الشركات اﻷوروربية، توازي عشرات العقود المبرمة مع المصانع اﻷفريقية، نظرًا لزيادة لحجم الكميات التي الموردة الي السوق اﻷوروبي.



كما استبعد قدرة شركات الصناعات المغذية علي تعميق الصناعة المحلية وحدها - دون مشاركة مصانع و شركات السيارات، التي تمثل عصب صناعة السيارات ومكوناتها.



وعن أداء شركات المكونات بالخارج، قال أن قطاع الصناعات المغذية للسيارات يشهد نقصًا كبيرًا في حجم الكوادر المدربة علي تسويق منتجات تلك الشركات في ظل المنافسة العالمية مضيفًا أن حجم تكلفة فاتورة التسويق بالخارج، مكلفة للغاية علي حد وصفة.