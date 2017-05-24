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سيــارات
المصرية البريطانية تنتج 50 ميكروباص زميكس خلال 4 أشهر
الأربعاء 24 مايو 2017 09:04 م
الميكروباص 7 راكب
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الميكروباص 7 راكب
كتب – أحمد عوض
تمكنت الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات - وكيل العلامة زميكس، من تجميع ما يقرب من 50 ميكروباص "زميكس" خلال فترة اﻷربع أشهر الماضية، ضمن إطار الخطة التوسعية في السيارات التجارية.
وأكد سمير علام مستشار "المصرية البريطانية" انها تمكنت من تجميع الشريحة اﻷولي من تعاقداتها مع الموزعيين والتجار،والتي تبلغ 50 ميكروباص موضحًا أن الشركة تسعى زيادة حجم مبيعاتها إلى 1000 ميكروباص من العلامة زميكس بنهاية العام الجاري.
وأوضح أن طرح زميكس بالسوق المحلية سيكون خلال الشهر المقبل، مضيفًا أنه سيتم بدء تصنيع المرحلة الثانية من سلسلة حجم التعاقدات خلال فترة تتراوح مابين شهريين أو ثلاثة أشهر، وذلك بعد الانتهاء من استيراد كافة المكونات ولاسيما الإفراج الجمركي عنها.
وتابع عن خطط "المصرية البريطانية لتصنيع السيارات" عبر تجميع علامات تجارية أخري منها "الميني فان"، كاشفًا عن أجراء مفاوضات مع شركة الجيوشي موتورز خلال الفترة الحالية لتصنيع ميني فان- 8 ركاب.
وعن أداء مبيعات سوق السيارات، أوضح علام- أن حجم مبيعات السوق يشهد تراجعًا بنسب تصل إلى 40%، بعدما ان فقد الغالبية العظمى القدرة على الشراء في ظل أرتفاع أسعار.
وعلق علي قرار البنك المركزي، برفع نسب الفائدة علي القروض و الايداعات بالقطاع المصرفي بنسبة 2% ، قال أن المتضرر اﻷكبر من زيادة الفائدة هو المستهلك؛ لأن المصانع ستزيد أعباءها من خلال ارتفاع فاتورة التصنيع المحلي والاستيراد بسبب القروض، متوقعًا ان ينكمش حجم مبيعات سوق السيارات عبر نظم التمويل شراء السيارات من البنوك و شركات التمويل خلال الفترة المقبلة.
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