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سيــارات
معركة ارتوك اوتو مع كبار موزعيها تضع أوزارها
الأربعاء 24 مايو 2017 08:01 م
ارتوك اوتو 66
أخر الأخبار
ارتوك اوتو 66
أحمد نبيل وأحمد شوقى
انتهت أزمة "ارتوك اوتو" الوكيل السابق للعلامة "سكودا" التشيكية التابعة عالمياً لمجموعة "فولكس فاجن"، مع كبار موزعيها، باستعادتهم مبالغ التأمين الخاصة بحقوق التوزيع بالعملة المحلية "الجنيه" مع احتساب الدولار بأسعار صرف متفاوتة بين 7 إلى 8.80 جنيه للدولار.
يُشار إلى أن الصراع العنيف الذي تخوضه ارتوك اوتو مع سكودا العالمية ووكيلها الجديد شركة "كيان"، دفع أغلب موزعى سكودا السابقين إلى استعادة مبالغ التأمين المحتجزة لدى ارتوك بأي سعر للصرف، بدلاً من الدخول فى دعاوى قضائية.
وشهدت الفترة الماضية عدداً من الاجتماعات بين ارتوك اوتو وموزعيها السابقين للاتفاق على تسوية مبالغ التأمين بسعر الدولار وقت التعاقد معهم، إلا أن عددا من الموزعين ما زالوا فى مرحلة المفاوضات.
وفى نفس السياق، أكد شادى ريان رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للسيارات التي توزع العديد من العلامات التجارية، أن أزمة مبلغ التأمين الخاص بتوزيع سكودا انتهت بحصوله على المبلغ بأسعار الدولار وقت التعاقد (7 جنيه للدولار) بعد مفاوضات واجتماعات استمرت لأشهر.
وكشف ريان ان الفترة الحالية تشهد تفاوض الوكيل الجديد لسكودا مع عدد من الموزعين ومنهم المصرية للسيارات للحصول على حقوق توزيع العلامة التشيكية "سكودا"، موضحاً أن المصرية فى طريقها للحصول على توزيع العلامة اودى لتستكمل توزيع كافة العلامات التابعة لمجموعة لفولكس فاجن ومنها سيات.
وقال الدكتور صلاح الكموني رئيس مجلس إدارة شركة الكموني للسيارات- موزع سكودا السابق- إن شركته حصلت على المبلغ التأميني المستحق لها من شركة أرتوك أوتو بسعر 8,88 جنيه للدولار.
وأوضح أن شركة كيان وكيل سكودا الحالي لم تبدأ مفاوضات مع شركته بخصوص العودة لتوزيع سيارات العلامة التشيكية؛ موضحًا أنه كان ينبغي على سكودا العالمية إلزام الوكيل بالاعتماد على شبكة الموزعين التي استثمرت أموالًا طائلة لخدمة سياراتها؛ منذ التسعينيات وحتى الآن.
وأضاف أن شركة فيات الإيطالية فعلت ذلك بعد حركة التنقلات التي شهدها التوكيل في مصر؛ حيث استمر الاعتماد على شبكة الموزعين القدامى بما لديهم من خبرات ونتيجة لمساهمتهم في بناء الاسم التجاري للعلامة الإيطالية محلياً.
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