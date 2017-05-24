مستقبل وطن يشيد بإزالة التعديات على أراضي الدولة

التعديات على أملاك الدولة

سلوى عثمان



أشاد أحمد فوزي، أمين مساعد المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، بحملة إزالة التعديات على أراض الدولة، والتي انطلقت خلال اليومين الماضيين، وحققت نجاحات منقطعة النظير، واستطاعت استرداد آلاف الأفدنة خلال فترات قليلة للغاية.



وقال فوزي، في بيان صادر عن الحزب اليوم الأربعاء، إن تلك الحملة خير دليل على منعة وشوكة الدولة، وأنها لم ولن تستكين وتصمت حيال أي محاولة من شأنها النيل من حقوقها وهيبتها، بالإضافة إلى أنها تعزز من تحركات الدولة للقضاء على الفساد وخلق طفرة تنموية شاملة.



وأضاف أن غياب المجالس المحلية وكثرة التحديات التي تواجهها الدولة خارجيًا وداخليًا منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو من أهم العوامل التي أسهمت في اتساع ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، مؤكدًا أن تسليط سيف القانون هو وحده الرادع لكل مخالف.



وأوضح أمين مساعد المجالس المحلية، أن الأهم من استعادة تلك الأراضي لسيطرة الدولة هو سرعة وضع استراتيجية قومية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الأراضي سواء بإدخالها لحيز الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاجية أو لتخصيص البعض منها لإنشاء المشروعات القومية العملاقة.