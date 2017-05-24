أعضاء مؤتمر للقوى الوطنية : احتجاز خالد علي وحدنا

خالد على

إيمان عوف



فور إخلاء سبيل المحامي الحقوقي خالد علي، عقدت مجموعة من ممثلي القوى الوطنية مؤتمرا صحفيا بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتحدث خلال المؤتمر ممثلو الأحزاب وعدد من الشخصيات العامة.



وقال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات السابق ورئيس تحرير موقع البداية: إن القوى الديمقراطية أرسلت رسالة مهمة عقب احتجاز خالد علي المرشح الرئاسي السابق.



ولفت خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بالحزب المصري الديمقراطي، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الرسالة لم تكن لخالد فقط ولكن لكل الشباب الذين تعرضوا للحبس خلال الفترة الأخيرة، مضيفا "محاكمة خالد علي لها هدف سياسي، خاصة أنه مرشح رئاسي محتمل".



ومن جانبه، قال أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن القوى الديمقراطية توحدت أمس الثلاثاء، عقب احتجاز خالد علي المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق.



وأضاف أن القوى الديمقراطية شهدت خلافات مع "قوى ٣ يوليو" لكن الإجراءات التي اتخذتها السلطة خلال العشرة أيام الأخيرة جعلتهم يتحدون معا، باستثناء القوى الإسلامية.



ولفت إلى أن القوى الديمقراطية ستعقد اجتماعا، بعد قليل؛ لمناقشة الأوضاع الحالية والمستقبل وكيفية مواجهة الأزمة، وآليات الحكم والأزمة التي واجهها خالد علي.

وتابع حديثه: "الشرطة حاولت إيصال رسالة للقوى الديمقراطية حتى لا تتجاوز خطوطا معينة، من خلال الحملة الشرسة التي استهدفت الأحزاب خلال الفترة الأخيرة سواء الأحزاب التي تسعى للتأسيس أو أسست من قبل".