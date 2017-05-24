السيسي لمستشار النمسا: نسعى لزيادة التبادل التجاري بين البلدين

السيسي ومستشار النمسا 6

المال - خاص



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية كريستيان كيرن مستشار النمسا، والذي يقوم بزيارة عمل لمصر، حيث عقد الرئيس جلسة مباحثات ثنائية مع المستشار النمساوي، أعقبها جلسة مباحثات موسعة ضمت أعضاء الوفدين.



وصرح علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالمستشار النمساوي، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والنمسا وحرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن مواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الرئيس تطلع مصر لأن تساهم زيارة المستشار النمساوي للقاهرة في تعزيز التعاون مع النمسا في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، منوهاً إلى أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين والعمل على زيادة التبادل التجاري.



وأضاف المُتحدث الرسمي أن المستشار النمساوي أعرب من جانبه عن سعادته بزيارة مصر، مشيراً إلى ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وطيدة، ومشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على صعيد تدعيم الاستقرار وإجراء الإصلاحات الاقتصادية الشجاعة التي ستساهم تحقيق التنمية الاقتصادية.



وأشار المستشار النمساوي إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم أمن واستقرار مصر والمساهمة في دفع عملية النمو الاقتصادي، منوهاً إلى دورها الهام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومشيداً بالجهود التي تبذلها مصر على صعيد مكافحة الارهاب.

وأوضح كيرن أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية، لاسيما في ضوء ما ينتج عن الازمات القائمة بالمنطقة من تحديات مشتركة على البلدين، على رأسها خطر الإرهاب.



وذكر يوسف أن الرئيس استعرض خلال اللقاء مجمل تطورات الأوضاع في مصر، مشيراً إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاعمال وجذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية بما يوفر فرص العمل ويُحقق نهضة بالقطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة. وأشار سيادته إلى تطلع مصر لاستفادة الشركات النمساوية من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وخاصة في المناطق الاقتصادية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة قناة السويس. وقد تم الاتفاق على تبادل زيارات الوفود الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.



وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تطرق اللقاء إلى التطورات على الصعيد الاقليمي والجهود التي تبذل للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة، كما ناقش الجانبان تداعيات الأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا، ومن بينها موضوعات تدفقات اللاجئين والمهاجرين وسبل التعامل معها، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.



كما تم استعراض الجهود المبذولة للتقريب بين الاشقاء في ليبيا لدفع العملية السياسية واستعادة الاستقرار هناك، وذلك بما يحفظ وحدة الأراضي الليبية ومؤسساتها الوطنية ويصون مقدرات شعوبها.



وفيما يلي نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع مستشار النمسا:



المستشار "كريستيان كيرن"



السيدات والسادة



يُسعدني أن أرحب اليوم بالمستشار النمساوي "كريستيان كيرن"، والذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر وشعبها.



لقد ارتبطت مصر والنمسا على مدار عقود بعلاقات متميزة تتسم بالتعاون والاحترام المتبادل أتاحت للبلدين العمل معاً والتنسيق المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. ومما لا شك فيه أن تلاقي المصالح والرؤى المشتركة للبلدين إزاء العديد من القضايا التي فرضت نفسها على المجتمع الدولي يساهم بشكل كبير في تميز العلاقات المصرية النمساوية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التنسيق الوثيق في المحافل الدولية، والتعاون أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين.





السيدات والسادة



لقد عقدُت اليوم مع المستشار "كيرن" جلسة مباحثات مثمرة وبناءة تناولنا فيها مختلف قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوافرة لكليهما. ولقد اتفقنا على أهمية الارتقاء بحجم التعاون بين مصر والنمسا وتطوير الشراكة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، فضلاً عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين وعقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة. ولقد لمست اهتماماً من المستشار "كيرن" بالاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري لزيادة حجم الاستثمارات النمساوية في مصر ونقل الخبرة النمساوية إليها، سواء فيما يتعلق بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها أو بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعد النمسا من الدول صاحبة التجارب الرائدة في تعزيز دورها كدعامة رئيسية للنمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق فقد استعرضت مع المستشار خلال المباحثات الخطة الطموحة التي تنتهجها مصر حاليا للإصلاح الاقتصادي من خلال اتخاذ قرارات حاسمة على مدى الشهور الماضية بدعم من الشعب المصري، وذلك بما يُمهد الطريق لتحقيق طفرة تنموية تسهم في تعزيز استقرار مصر وتوفير خدمات أفضل لمواطنيها بما يلبي تطلعاتهم نحو مستوى معيشة أفضل ومستقبل مُشرق.



وعلى الصعيد السياسي فقد تطرقت مباحثاتنا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسُبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم الاتفاق على تعزيز وتكثيف التشاور الثنائي وتنسيق الجهود بين البلدين في المحافل الدولية، ولاسيما من أجل دعم الجهود الدولية الرامية لوقف نزيف الدم في سوريا، وإعادة الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة في ليبيا لإنهاء المعاناة التي يعاني منها الشعب الليبي، والتعامل الفعّال مع قضية تدفق اللاجئين والهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل يراعي الأبعاد التنموية والأسباب الجذرية للهجرة. كما استعرضنا في هذا الصدد سبل التصدي لقوى الإرهاب والتطرف، والتي باتت تُمثل تهديداً مشتركاً لأمن واستقرار المجتمع الدولي ككل، ولقد أكدت للسيد المستشار في هذا الصدد عزم مصر والتزامها بالوقوف في مواجهة هذا الخطر المشترك الذي لا يعرف وطناً أو ديناً.



ولقد كان من دواعي سروري أن لمست اتفاقاً في وجهات النظر بين مصر والنمسا إزاء أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات غير المسبوقة التي تواجه مساعينا لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط وتوفير المناخ الأنسب للنمو الاقتصادي وتلبية طموحات شعوبنا في الحياة الآمنة الكريمة. ولقد اتفقنا على أن يستمر التنسيق رفيع المستوى بين البلدين إزاء هذه القضايا ومواصلة التشاور حولها.



المستشار كريستيان كيرن،

إنني إذ أكرر الترحيب بكم اليوم في القاهرة، فإنني أتطلع لأن تكون هذه الزيارة بداية جديدة لتعاون مشترك بهدف تطوير العلاقات المصرية النمساوية والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، وذلك بما يلبى تطلعات الشعبين المصري والنمساوي الصديقين.



وشكراَ...

