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بورصة وشركات
البورصة تخاطب 4 شركة مدرجة لمراعاة قواعد القيد
الأربعاء 24 مايو 2017 05:19 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
خاطبت لجنة القيد بالبورصة المصرية 4 شركات مدرجة، بضرروة مراعاة قواعد القيد والشطب، بعد مخالفتها مواد مختلفة منها، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.
وتضمنت الشركات المشار إليها، المنصورة للدواجن، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعز للسيراميك، والبنك المصرى الخليجى.
وتوجهت الإخطارات الموجهة للشركات نحو مواد معينة مثل المادة 31 و46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 46 من الإجراءات التنفيذية.
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