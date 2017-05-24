الرئاسة: السيسي سيلتقي رئيس غينيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

المال - خاص



يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غداً الخميس، الرئيس ألفا كوندى رئيس جمهورية غينيا.



وبحسب بيان من رئاسة الجمهورية، من المقرر أن يتحدث الرئيس ونظيره الغيني إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما، بحضور السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا.

