بدء محاكمة خالد علي الإثنين

خالد علي

إيمان عوف:



حددت نيابة الدقي جلسة الإثنين المقبل، أمام محكمة شمال الجيزة لنظر الدعوى المتهم فيها الحقوقي خالد علي، بتهمة فعل الفاضح في الطريق العام.



وكانت نيابة الدقي قد وجهت لخالد علي تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

