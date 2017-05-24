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بنـــوك
شراء دولار المركزي يعاود تسجيل 18 جنيها
الأربعاء 24 مايو 2017 03:38 م
دولار
أخر الأخبار
دولار
هبة محمد
سجل دولار البنك المركزي 18.0008 جنيه للشراء، بعدما تراجع إلى 17.99 جنيه اليومين الماضيين، لتعتبر المرة الثالثة التي يتراجع فيها إلى هذا المستوى منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، حسبما أوضح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
ويعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.
بينما وصل بيع دولار المركزي إلى 18.1308 جنيه، مقابل 18.1232 جنيه أمس الثلاثاء.
كان البنك المركزي قد قرر بداية الأسبوع الحالى تطبيق قرار رفع الفائدة الأساسية بنحو 200 نقطة أساس لتصل إلى 16.75% و 17.75% على التوالى، بما أسهم مؤقتاً في تراجع سعر دولار البنك المركزي نتيجة ارتفاع الطلب على العملة المحلية.
وتذبذت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق التعويم، لينخفض ملامساً مستوى أكثر من 15 جنيها في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال مارس وأبريل.
وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع و19.1530 جنيه للشراء.
بنـــوك
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