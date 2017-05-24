جيلى



خالد بدر الدين



تعتزم مجموعة زيجيانج جيلى هولدينج جروب الصينية للسيارات، شراء 49.9% من شركة بروتون هولدينجز، التى تملكها الحكومة الماليزية، وكذلك شراء 51% من وحدة لوتس كارز التابعة لجيلى، وذلك للاستفادة من السوق الاستهلاكية الضخمة التى تضم 600 مليون مستهلك فى منطقة جنوب شرق آسيا.



وذكرت وكالة بلومبرج أن الملياردير الصينى لى شوفو، صاحب شركة جيلى التى تملك أيضا شركة فولفو السويدية للسيارات الفاخرة، مازال يتفاوض مع سيد فيصل البار، العضو المنتدب، الذى يشرف على بيع حصة شركة بروتون وحصة وحدة لوتس لتحديد سعر كل منهما.



وتأتى هذه الصفقة المرتقبة بين جيلى وبروتون على خلفية صفقات بمليارات الدولارات وقعتها حكومة بكين مع نظيرتها الماليزية فى الفترة الأخيرة، وإن كانت بروتون ستظل العلامة الوطنية للسيارة الماليزية التى تعد شعار النمو الاقتصادى والصناعى لماليزيا بعد الاستقلال.



ويؤكد جوهرى عبد الغنى، نائب وزير مالية ماليزيا، أن الحكومة ما زالت مالكة لحصة الأغلبية والتى قدرها 50.1% حتى بعد إبرام هذه الصفقة وهذا يعنى أن استمرار العلامة التجارية بروتون على إنتاج السيارات فى ماليزيا.



ويأمل لى شوفو عندما يشترى حصة الأغلبية فى وحدة سيارات لوتس أن تتوسع محفظته من العلامات التجارية العالمية بأسعار مختلفة لتصبح لوتس بالنسبة لجيلى مثل بورش لفولكس فاجن الألمانية أو لكزس لتويوتا اليابانية.