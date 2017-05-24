جمارك الإسكندرية تحبط تهريب 544 كرتونة ترامادول ومنشطات جنسية

الترامادول

مها أبوودن



تمكن رجال الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية برئاسة رمضان القماح بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة محمد كامل والادارة العامة لمباحث الاموال العامة، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص التامول والترامادول المخدر والمنشطات الجنسية المحظور استيراده طبقا لجداول قانون مكافحة المخدرات ووفقا لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955



حيث تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الحاوية رقم MRKU 2419324 الواردة من الهند على الباخرة ويزرا بإسم شركة أ . للاستيراد وتحتوى على 544 كرتونة ورق طباعة بوزن 8.700 كيلو وفقا للمستندات.



وبمعاينة وكشف مشمول الحاوية تبين وجود 64 كرتونة ورق فى مقدمة الحاوية والباقى عبارة عن 365 كرتونة تامول بها 18 مليونا و250 ألف قرص تامول و67 كرتونة بها 4 ملايين و 824 ألف قرص ترامادول مخدر و48 كرتونة بها مليون و152 ألف قرص من أقراص الفياجرا والفراولة والمنشطات الجنسية.



وقرر على جبريل رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وإبلاغ الجهات المختصة.