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اقتصاد وأسواق
ياسر قورة: نظام تميم سيسقط قريبا
الأربعاء 24 مايو 2017 03:22 م
أمير قطر تميم
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أمير قطر تميم
سلوي عثمان:
توقع المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية سقوط النظام القطري الحالي، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما شهدت الإدارة القطرية حالة من التخبط، عقب نشر وكالة الأنباء القطرية كلمة تميم ثم نشر قرار لوزير الخارجية القطري بسحب سفرائهم من 5 دول على رأسهم مصر والسعودية.
وقال قورة في تصريحات صحفية، إن الأوضاع في المنطقة تغيرت تماما عقب القمة العربية الإسلامية الأمريكية، حينما طالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال كلمته ضرورة التصدي للدول التي تدعم الإرهاب في إشارة قوية منه إلى قطر وتركيا كخطوة أولى لتجفيف منابع الإرهاب، وهو ما ﻻقى قبولا وتأييدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك سلمان بن عبدالعزيز.
اقتصاد وأسواق
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