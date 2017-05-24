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استثمار
انطلاق المؤتمر الوطنى الرابع للشباب بمطروح
الأربعاء 24 مايو 2017 02:46 م
انطلاق المؤتمر الوطنى الرابع للشباب بمطروح
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انطلاق المؤتمر الوطنى الرابع للشباب بمطروح
المناقشات تدور حول قطاعى السياحة والتموين
معتز محمود
افتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، المؤتمر الوطنى الرابع للشباب اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور كل أطياف المجتمع من الشباب، بالاضافة الي ممثلين محافظة مطروح منهم بمؤتمر رئيس الجمهورية لمحافظات غرب الدلتا.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك للاستماع لرؤي وأفكار ومقترحات الشباب في تطوير قطاعي السياحة والتموين بالمحافظة وطرح الرؤي والافكار علي الأجهزة التنفيذية للنهوض بالمحافظة تنموياً.
ومن المقرر أن يتم التطرق فى المؤتمر للحديث حول تنفيذ توجهيات رئيس الجمهورية في استرداد املاك الدولة من الاراضي المتعدي عليها والهدف منها واستفادة الدولة المصرية من استعادة اراضيها.
وأوضح محافظ مطروح أن الهدف من إقامة مؤتمر الشباب هو تبادل الرؤى والتوصيات بصورة واقعية بهدف صياغة رؤية كاملة وشاملة تشترك بها الدولة والشباب المصري معًا، من خلال الحوار وعرض القضايا الخاصة بهم والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، وكذلك طرح الحلول والإستراتيجيات المتطورة وفقًا لفكر الشباب باختلاف ثقافاتهم وخلفياتهم العلمية.
ويعد هذا المؤتمر اتصالا مباشرا بين الحكومة والشباب الواعد بهدف تعزيز التواصل بين الدولة والشباب، وتفويت الفرصة على المغرضين والمشككين في ما يتم من انجازات ومشروعات استثمارية توفر فرص عمل للأجيال القادمة.
يذكر أن علاء أبو زيد عقد 3 لقاءات مع شباب المحافظة والمشاركين فى لقاء السيسى خلال الفترة الماضية لمحافظات غرب الدلتا.
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