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استثمار
مطروح تسترد أراضي يسرا وإيناس الدغيدي ومحمود الجمال وآخرين
الأربعاء 24 مايو 2017 02:44 م
علاء أبو زيد محافظ مطروح 22
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علاء أبو زيد محافظ مطروح 22
المحافظ: الوجود على الأراضى بعد السحب يعد تعديا على أملاك الدولة
المشروعات تابعة لشركات كبرى ومستثمرين وفنانين
معتز محمود
قررت محافظة مطروح فسخ التعاقدات المبرمة مع 28 مشروعا استثماريا متنوعة بين مشروعات سياحية وعقارية، تتبع بعضها رجال أعمال وفنانين على مساحات تتجاوز الـ16 مليون متر مربع، وذلك كخطوة تمهيدية لسحب الأراضى الخاصة بتلك المشروعات.
وتأتى أهمية هذه القرارات فى أن هذه المشروعات والتعاقدات كانت مبرمة مع شركات استثمارية كبرى وشخصيات عامة وفنانين، أبرزهم أهم "إيناس الدغيدي – يسرا - محمود الجمال - سامي القريني"، ومن الشركات "شركة الصفا للحفاظ علي البيئة – شركة عماد مرقص – شركة محمد كامل عبد المحسن شركة فايق ستار للتنمية السياحية والعقارية".
من جانبه، أعلن اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، أن الأراضى المخصصة لهذه المشروعات وعددها 28 مشروعى استثماريا، تم استردادها لعدم التزام أصحابها بتنفيذ بنود التخصيصات الصادرة لهم، مشدداً على أنه بسحب هذه الأرض فإنه سيتم اعتبار أى وجود على هذه الأرض تعديا على أملاك الدولة.
وأضاف أبو زيد أن المساحة التى تم استردادها تقدر بإجمالى 16257905م 2 وبقيمة مالية تبلغ نحو 7.7 مليار جنيه، لافتا إلى أنها تتوزع فى عدة مدن بالمحافظة، هى العلمين وسيوة الضبعة والحمام ومرسي مطروح.
ولفت محافظ مطروح، إلى أنه تم وضع مخطط للانتهاء من إزالة كل التعديات على أراضي الدولة، قبل المدة المحددة من رئيس الجمهورية، وتنشط حملات إزالة يومية للانتهاء من كل التعديات بكل مدن المحافظة.
من جانبه، أكد مصدر بمحافظة مطروح أنه من المقرر أن يتم طرح هذه الأراضى على المستثمرين الجادين خلال الفترة المقبلة طبقا لاحتياجات المحافظة المستقبلية.
وأضاف المصدر أنه بالتزامن مع إزالة التعديات على أراضى الدولة، فإنه سيتم تقنين أوضاع بعض الحالات، شريطة قيامها بتوصيل المرافق قبل 15 مايو الحالى، وأن ينطبق عليها شروط التقنيين المتمثلة فى عدم مخالفة التعدي علي الأراضي الزراعية وخطوط التنظيم.
يُشار إلى أن محافظة مطروح بدأت منذ أيام إزالة عدد من حالات التعدي علي أراضي الدولة بكل أنواعها، مقرر لها أن تستكمل خلال الأيام المقبلة لتنفيذ الحالات التي صدرت لها قرارات إزالة لفرض هيبة الدولة والتي تخالف أوضاع التقنين المعلن عنها بإدارات الأملاك بالمحافظة ومجالس المدن.
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