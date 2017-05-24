53.7 مليار جنيه مخصصات الشئون الاقتصادية بالموازنة الجديدة

وزارة المالية المصرية 3

عمر سالم:



قدرت الحكومة مخصصات الشئون الاقتصادية بالموازنة الجديدة لعام 2017/2018 بنحو 53.659 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 10 مليارات جنيه عن الموازنة الحالية 2016 / 2017 والتى تقدر بنحو 43.581 مليار جنيه بنسبة تصل لنحو 23%.



وتضم موازنة الشئون الاقتصادية نحو 10 وزارات والمصالح التابعة لها ومن أبرزها كلا من وزارة الصناعة، ومديريات التموين بالمحافظات، والهيئة العامة للرقابة علـى الصادرات والواردات، ووزارة القـــوى العاملــة، ووزارة الزراعة، ووزارة المــوارد المائيــة، إضافة إلى وزارات الكهرباء والبترول والنقل، وأخيرا السياحة.



وتبلغ المصروفات العامة فى الموازنة الجديدة للدولة نحو تريليون و300 مليار جنيها، ومن المقرر بدء العمل بالموازنة الجديدة مطلع يوليو المقبل.