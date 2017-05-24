مشوار أونلاين تصل جيبوتي واليمن وإثيوبيا

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المال ــ خاص:



تبدأ شركة «مشوار أونلاين» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول تفعيل خدماتها بـ 3 أسواق جديدة هى جيبوتى، واليمن، وإثيوبيا فور انتهاء شهر رمضان.



قال محمود الخولى، رئيس الشركة، إن «مشوار أونلاين» تعكف حاليًا على إجراء تجارب فنية مع وكلائها فى أسواق الدول الثلاث، ومن المقرر بدء الخدمة كمرحلة أولى فى جيبوتى بـ500 سيارة مملوكة للشركة، وسيتم تباعًا تشغيلها فى الدولتين الأخريين.



وأرجع الخولى لـ«المال» قرار الشركة التوسع خارجيًّا قبل تحقيق انتشار بالسوق المحلية إلى صعوبة المنافسة مع شركات تطبيقات النقل الذكى المتواجدة حاليًا والتى تستحوذ على أكبر عدد من الرحلات اليومية، إذ تعتمد كل شركة على حرق الأسعار بهدف جذب عملاء جدد على حساب المنافسين، ما أجبر عدة كيانات على التخارج نهائيًا من مصر.



وأضاف أن الخدمات المتوقع إطلاقها ستختلف كُليًّا عن نظيراتها التى كان من المقرر تفعيلها بمصر وهى «حواء» مخصصة للسيدات والعائلات، و”بيزنس”، و”ECONOMY» دون الكشف عن ملامحها الأولية.



وتأسست مشوار أونلاين فى مايو 2016 كشركة مساهمة مصرية، وتسعى لزيادة رأسمالها إلى 200 ألف دولار، كما تستهدف الاستحواذ على نسبة 10 % من إجمالى عدد الرحلات المنفذة يوميًّا عبر تطبيقات النقل الذكية خلال عامها الأول ترتفع إلى 40 % بعد 3 أعوام.



وبحسب الخولى، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، فإن الشركة كانت تنتوى تشغيل 1000 سيارة مبدئيًا فى منطقة القاهرة الكبرى من موديلات 2010 وحتى 2017، وتخطط لزيادتها إلى 10 آلاف سيارة نهاية العام الحالى، ثم التوسع فى محافظات أخرى.



كما تشترط فى السائقين المتقدمين للانضمام إليها إجراء فحص فنى شامل للسيارة، وعمل فيش وتشبيه، وتحليل مخدرات، كما يجب أن تكون رخصة القيادة سارية، ويحق للعميل سداد قيمة الرحلة سواء «كاش»، أو باستخدام بطاقات البنك الأهلى الائتمانية.



ولدى الشركة 3 خدمات الأولى حواء ويبدأ سعر فتح العداد 5 جنيهات، و1.65 قرش لكل كلم، و20 جنيهًا لكل ساعة انتظار، وخدمة «بيزنس»، تبدأ الرحلة بـ 10 جنيهات، وكل كيلو بـ 1.75 قرش، و20 جنيهًا لكل ساعة انتظار.

وخدمة «economy»، سيكون سعر فتح العداد 3 جنيهات، و1.65 قرش لكل كيلو، و20 جنيهًا لكل ساعة انتظار.