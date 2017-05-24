أكسا تدرس التأمين على حياة سائقي أوبر

خالد الشعرانى: وفاة شخص كل 45 دقيقة من حوادث الطرق



المال ــ خاص:



تدرس شركة أكسا مصر للتأمين، التأمين على حياة سائقى «أوبر» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول فى مرحلة لاحقة ضد حوادث الطرق، على غرار ما تنفذه حاليًّا مع ركابها.



قال خالد الشعرانى، نائب الرئيس التنفيذى للشركة، إن أكسا العالمية متواجدة فى 60 دولة، وتخدم نحو 105 ملايين عميل، وبدأت نشاطها بمصر منذ عامين تقريبًّا فى عدة مجالات منها التأمين على الحياة، والطبى، كما طرحت مؤخرا منتجا للتأمين على السيارات يعرف باسم « AUTO GO « .



جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى عقدتها أوبر الاثنين الماضي للإعلان عن تفاصيل شراكتها مع إكسا للتأمين في مجال تعزيز السلامة على الطرق.



وأوضح الشعرانى أن شركته تولى اهتماما بسلامة الطرق دوليًا ومحليًا لسببين، أولهما أن مصر تعتبر من أكثر الدول التى يقع بها حوادث إذ نفقد 13 ألفا سنويا بواقع شخص واحد كل 45 دقيقة تقريبًا وهو أعلى من المعدل العالمى، إذ يصل متوسط قتلى حوادث الطرق لكل 100 ألف حالة وفاة ناتجة عن أسباب أخرى، إلى 17 - 19 فردًا، مقارنة بـ9أفراد بأغلب الدول الاسكندنافية، ومن 25 إلى 42 فردًا بالقاهرة.



وأضاف أن الشراكة مع «أوبر» تستهدف توعية السائقين والمجتمع كله بمخاطر الطرق من خلال رصد المعلومات الدقيقة عن عدد الحوادث سنويًّا وأكثر الطرق خطورة على مستوى الجمهورية، ثم يتم رفعها إلى جهات الدولة المعنية، معتبرا أن طريق الساحل الشمالى يعد من أكبر الطرق تسجيلا للحوادث.



وذكر أن «أكسا» و«أوبر» بالتعاون مع مؤسسة ندى الخيرية لسلامة الطرق أطلقت مسابقة لتحفيز السائقين على القيادة الآمنة فى شوارع القاهرة كمرحلة أولى ثم تتوسع بالساحل الشمالى، وذلك من خلال حملات توعية شاملة، إذ سيتم عمل تقييم يومى لكل سائق من حيث طريقة القيادة ومستوى السرعة المستخدمة واستخدام مكابح الفرامل.



وشدد على ضرورة إنشاء جهة موحدة تضم ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ومنظمات الجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص لبحث مشكلات الطرق، والتشريعات اللازمة، مشيرا إلى أنه وفق للإحصائيات العالمية، فإن حوادث الطرق تقع بنسبة %70 بسبب السائق، و%15 للطريق، ومثلها للسيارة.



وكشف أن أكسا العالمية تجرى حاليا تجربة على كيفية التأمين على السيارة ذاتية القيادة فى سنغافورة، كما تمتلك تطبيقا مشابها لأوبر يعرف باسم «AXA DRIVE» ويقيس عدة متغيرات منها درجة السرعة والفرامل.

وأشار إلى أن العديد من التجارب العالمية تستخدم حاليًّا تكنولوجيا الحساسات التليماتية من خلال وضع أجهزة صغيرة الحجم على بطاريات السيارة لمعرفة أسباب الحوادث.



ولفت عبداللطيف واكد، مدير عام أوبر مصر، أن التعاون مع أكسا بدأ منذ عام وهى شراكة تعتبر الأولى من نوعها فى مصر، لافتًا إلى أن «أوبر « تراهن بقوة على تعريف المجتمع بدور التكنولوجيا فى سلامة الطرق تجنبًا للحوادث.

وألمح واكد، إلى أن تطبيق أوبر يحتوى على خصائص تتعلق بأمان الراكب وتتيح للأخير متابعة أداء السائق وتبينه حال تجاوز السرعات المقررة، منوها بأن من أهم معايير الآمان وضع الهاتف المحمول على حامل أثناء القيادة، وشد أحزمة الأمان.



وتابع: إن السائق الذى سيحصل على أعلى تقييم سيتم منحه جوائز مقدمة من أوبر وأكسا معا عبارة عن بوليصة تأمين أو شيك مالى، وقد تضطر الشركة إلى إخراج السائقين غير الملتزمين بالتعليمات من التطبيق، مضيفا أن الإحصائيات تشير إلى %10 من حوادث الطرق تحدث بسبب عدم تركيز السائقين، ونسبة كبيرة بسبب إطارات السيارة نفسها.



وذكر أن مؤسسة ندى استضافت يوم السبت الماضى بمشاركة مسئولى أوبر وأكسا حلقة نقاشية لإطلاق حملة للتوعية بسلامة الطرق بحضور ممثلين عن جهاز تنظيم النقل وتم التأكيد على ضرورة صيانة البنية التحتية من كبارى ومحاور، إذ يصل متوسط عمر الكوبرى بالدول المتقدمة إلى 43 سنة .



وأضاف أن «أوبر» تشترط فى السيارات المتقدمة للعمل مع منظومتها اللإلكترونية إجراء فحص شامل للسيارة بواسطة مركز ناسيتا للصيانة، وتوافر معدات السلامة والأمان منها الوسائد الهوائية.



يذكر أن «أوبر» بدأت عملها فى مصر منذ نوفمبر 2014، وتقدر تكلفة فتح العداد عبر منصتها بـ 5 جنيهات، فيما يصل سعر الكيلو متر إلى 150 قرشًا و15 جنيهًا تكلفة ساعة الانتظار.



ويعمل لدى الشركة نحو 50 ألف سائق يغطون القاهرة الكبرى والإسكندرية، كما تمتلك مركز دعم فنى وخدمة عملاء يضم يضم 500 موظف «كول سنتر»، للرد على شكاوى واستفسارات العملاء.



وفى مارس الماضى، عقدت أوبر شراكة مع «رواج»، لتقسيط السيارات، و«الطبى» للاستشارات الطيبية «أون لاين»، وتعتزم بموجب تعاونها الأول مساعدة السائقين فى الحصول على قروض تمويل لشراء سيارات خاصة، بأقل مقدم، وخطط سداد على 5 أعوام، أما شراكتها مع «الطبى» فتسستهدف تقديم استشارات طيبية للسائقين وذويهم.



