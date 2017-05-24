هيئة المترو المحطة التاسعة لسلع الخدمة الوطنية

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

❐ مصادر: طرح المنتجات بأسعار تقل 25 % عن السوق



محمد مجدى وأحمد اللاهونى



يستعد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، لفتح المنفذ التاسع له بمقر الهيئة القومية لمترو الأنفاق برمسيس، خلال الفترة المقبلة.



يشار إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لديه 8 منافذ بشارع امتداد رمسيس، وشارع الطيران ومدينة الأسمرات، ومدينة المستقبل وطريق السويس ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومقر الجهاز المركزى للمحاسبات، ونقابة الصحفيين.



وأكدت مصادر مسئولة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فى تصريحات لـ «المال»، أن الجهاز فى انتظار تسليم هيئة مترو الأنفاق المكان المخصص لافتتاح المنفذ الجديد، تمهيدًا لتسليمه إلى الإدارة الهندسية، لإنهاء التجهيزات والتشطيبات، والربط الإلكترونى.



وافتتح اللواء مصطفى أمين، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، آخر فرع للجهاز الأحد الماضى، بمقر نقابة الصحفيين، ووصلت نسبة التخفيضات المطروحة على السلع إلى 40 % فى أول يومين من الافتتاح، ثم هبطت إلى 25 %.



وأكدت المصادر أنها تعمل جاهدة على توفير جميع أصناف السلع بأسعار أقل من الخارج، بنسبة 15 - 25 % سواء للشركات التابعة للقوات المسلحة «مصر العليا، ورفح، وشرق العوينات، وصافي، وكوين»، أو الشركات المثيلة فى السوق.



وقالت إنه سيتم طرح سكر «وطنية» زنة 1 كيلو بسعر 9 جنيهات، وزجاجة زيت عباد «تحيا مصر» سعة 1 لتر بسعر 15 جنيهًا، ومكرونة «كوين» زنة 400 جرام بسعر 2.5 جنيه، جبنة الفراعنة 750 جراما بـ 15 جنيهاً، جبنة «هيرو» 16 قطعة 7.5 جنيه، وعسل أبيض الفراعنة 1 كيلو بـ 35 جنيهاً، واللحوم البرازيلية المجمدة 1 كيلو بـ 70 جنيها، والدواجن المجمدة بـ 31 جنيها.



يشار إلى أن كيلو السكر بالمنافذ الحكومية والأسواق الحرة يبدأ من 10 حتى 15 جنيهًا، فيما يصل سعر زيت «العباد» زنة 800 جرام بالسلاسل إلى 22.5 جنيه.