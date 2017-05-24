منتخب مصر يبدأ معسكره 3 يونيو استعداداً للقاء تونس

الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري



علي المصري



أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن المنتخب سيدخل معسكراً مغلقاً اعتباراً من يوم 3 يونيو المقبل، في برج العرب بالإسكندرية، استعداداً للقاء تونس يوم 11 يونيو في الساعة الحادية عشر مساء بستاد رادس بتونس العاصمة، في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019.



ومن المقرر أن يعقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، مؤتمراً صحفياً يوم 3 يونيو في الساعة الثانية ظهراً بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، قبل التوجه للإسكندرية، ويستمر المعسكر حتى يوم 9 يونيو موعد السفر إلى تونس.



وكان كوبر قد أعلن ضم 10 لاعبين محترفين للمعسكر، الفريق المقبل، وهم: أحمد المحمدي "هال سيتي الإنجليزي"، ومحمد عبد الشافي "أهلي جدة السعودي"، ومحمد النني "أرسنال الإنجليزي"، ومحمد صلاح "روما الإيطالي"، وعمر جابر "بازل السويسري"، ومحمود تريزيجيه "أندرلخت البلجيكي"، وكريم حافظ "لانس الفرنسي"، ورمضان صبحي "ستوك سيتي الإنجليزي"، وعمرو وردة "باوك اليوناني"، وسام مرسي "ويجان الإنجليزي".