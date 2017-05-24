EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
منتخب مصر يبدأ معسكره 3 يونيو استعداداً للقاء تونس
الأربعاء 24 مايو 2017 11:00 ص
الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري
أخر الأخبار
الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري
علي المصري
أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن المنتخب سيدخل معسكراً مغلقاً اعتباراً من يوم 3 يونيو المقبل، في برج العرب بالإسكندرية، استعداداً للقاء تونس يوم 11 يونيو في الساعة الحادية عشر مساء بستاد رادس بتونس العاصمة، في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019.
ومن المقرر أن يعقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، مؤتمراً صحفياً يوم 3 يونيو في الساعة الثانية ظهراً بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، قبل التوجه للإسكندرية، ويستمر المعسكر حتى يوم 9 يونيو موعد السفر إلى تونس.
وكان كوبر قد أعلن ضم 10 لاعبين محترفين للمعسكر، الفريق المقبل، وهم: أحمد المحمدي "هال سيتي الإنجليزي"، ومحمد عبد الشافي "أهلي جدة السعودي"، ومحمد النني "أرسنال الإنجليزي"، ومحمد صلاح "روما الإيطالي"، وعمر جابر "بازل السويسري"، ومحمود تريزيجيه "أندرلخت البلجيكي"، وكريم حافظ "لانس الفرنسي"، ورمضان صبحي "ستوك سيتي الإنجليزي"، وعمرو وردة "باوك اليوناني"، وسام مرسي "ويجان الإنجليزي".
رياضة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا