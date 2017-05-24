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استثمار
سحر نصر تبحث مع بعثة البنك الآسيوي ضخ استثمارات جديدة
الأربعاء 24 مايو 2017 10:50 ص
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
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سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
أحمد عاشور:
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعثة البنك الآسيوي للاستثمار في البينة التحتية برئاسة الدكتور جوشيام امبزبيرج، نائب رئيس البنك للسياسات الاستراتيجية، والتي تزور مصر بغرض مناقشة مشروعات البنية التحتية في مصر والتي يعتزم البنك أن يساهم في تمويلها.
وأكدت الوزيرة أولويات الحكومة المصرية والتي تخدم المواطن المصري بشكل مباشر، وتساهم في تحسين حياته كمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومشروعات النقل، بما في ذلك جذب الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشارت الوزيرة إلى لقائها الأخير مع جين كى، رئيس صندوق طريق الحرير، خلال مشاركتها فى منتدى "الحزام والطريق" ضمن مبادرة طريق الحرير، بالعاصمة الصينية "بكين"، حيث يعد صندوق طريق الحرير الذراع المالية الثانية للمبادرة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وهما جهتا التمويل المسئولتان عن تمويل مشروعات البنية التحتية للدول التي تقع في نطاق المبادرة ومن بينها مصر.
وبحث الجانبان، مشاركة البنك فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى فى القرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع البنك الدولى، نظرا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون فى القرى.
وأشاد رئيس البعثة، بموافقة مجلس النواب على قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تسهيل بيئة الاعمال في مصر بعيدا عن البيروقراطية، مشيرا إلى أن السوق المصري واعد ومصر هي الدولة الأولى خارج قارة اسيا التي يقوم البنك بإرسال بعثة لها منذ انشائه كما أنها دولة العمليات الوحيدة أيضاً خارج الإقليم الآسيوي.
وأشار نائب رئيس البنك، إلى أن البنك الأسيوي للاستثمار فى البنية التحتية يعتزم توفير تمويل من 10 إلى 15 مليار دولار سنويا لمشروعات بنية أساسية مختلفة على مدار من 5 إلى 6 سنوات مقبلة في دول عملياته ومن بينها مصر، وسوف تتمحور هذه العمليات حول خمسة قطاعات أساسية وهي الطاقة، والنقل، والتنمية الحضرية، والتنمية الريفية، والخدمات اللوجستية.
وذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية لديه الآن أعضاء من كل قارات العالم تقريبا بعد أن وسع عضويته بضم 13 دولة جديدة ليصبح إجمالي الأعضاء 70 عضوا.
وجدير بالذكر أن بنك الاستثمار الآسيوي تم إنشائه برأس مال 100 مليار دولار بغرض تمويل عدد من المشروعات التي تخدم التنمية المستدامة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية الأساسية الريفية والتنمية الزراعية وإمدادات المياه والمرافق الصحية وحماية البيئة والتنمية الحضرية والخدمات اللوجستية ويقع مقره الرئيسي في العاصمة الصينية بكين.
استثمار
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