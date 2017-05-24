طرح أحدث ألبومات نانسى عجرم على منصة غنيلى لأورنج

المال – خاص :



أعلنت شركة اورنچ مصر للاتصالات ، عن التعاون الحصري مع السوبر ستار نانسي عجرم. وقد تم اختيار الفنانة نانسي عجرم لشعبيتها الجارفة وما تقدمه من فن راقً وأغاني فريدة ومتميزة وقريبة من قلب المصريين.



ويهدف هذا التعاون الي تقديم مجال جديد تماماً من وسائل الترفيه إلى السوق المصري والي عملاء اورنچ حيث ستتاح لهم الفرصة لمقابلة المطربة نانسي عجرم والغناء معها.



وايضاً تقدم اورنچ مصر لعملائها أحدث البوم لنانسي عجرم "حاسة بيك" حصرياً علي منصة اورنچ للموسيقي. ومن خلال تطبيق "غنيلي" الذي يعد أحدث إضافة لمنصات الموسيقى الرقمية الناشئة ، ومع سرعة الـ 4G سيتمكن عملاء اورنچ من الاستمتاع بالموسيقي في أي وقت وأي مكان.



ومن خلال الانظمة الجديدة التي قدمتها اورنچ مؤخراً للسوق المصري والتي تتضمن امتيازات عديدة إلى جانب أسعارها المناسبة للجميع، سيستمتع عملاء اورنچ من محبي الموسيقي، عند اشتراكهم في نظام اورنچ بانثر الجديد ، باستخدام غير محدود لتطبيق "غنيلي" وبدون أي رسوم اضافية.



ويقدم تطبيق "غنيلي" الموسيقي المناسبة لجميع الاذواق بدءً من الأغاني الحديثة والحصرية وحتى الأغاني القديمة وموسيقى الاندرجراوند، وبذلك تكون الموسيقى المفضلة لديك على بعد ضغطة واحدة ويمكن تحميل تطبيق "غنيلي" من خلالGoogle Play https://goo.gl/aJ4zNLاو من علي https://appsto.re/us/l7vrdb.i App Store



وبهذه المناسبة أعرب المهندس أشرف حليم نائب رئيس الشركة للقطاع التجاري قائلا " نحن سعداء بشراكتنا مع الفنانة المتألقة نانسي عجرم والتي تعتبر اضافة قوية لما نقدمه لعملائنا المهتمين بالموسيقي. فمجال الموسيقي يستحوذ علي اهتمام شريحة كبيرة من مشتركينا من جميع الاعمار ،وقد لمسنا ذلك من خلال تطبيق "غنيلي" الذي يقدم أفضل محتوى للموسيقى لأشهر وأحب الفنانين المصريين والعرب الذين يبحث عنهم عملائنا. ونحن نسعي دائماً لتحديث واضافة خدمات جديدة بالتعاون مع النجوم والمشاهير في عالم الفن".

