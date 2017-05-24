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اتصالات وتكنولوجيا
شركات التكنولوجيا العالمية تضع روشتة دعم رواد الأعمال
الأربعاء 24 مايو 2017 03:53 ص
الميزانيات التسويقية لشركات التكنولوجيا هذا العام
أخر الأخبار
الميزانيات التسويقية لشركات التكنولوجيا هذا العام
محمود جمال ومحمد فتحى:
أكد محمد طنطاوي المدير العام ل DELLEMC مصر وليبيا ؛ أن شركته توفر حزمه حلول تكنولوجية متقدمة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق النمو معتبرا ان هذه الشريحة من الكيانات تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد عالميا.
ولفت إلى ضرورة إنشاء مراكز للسوفت وير في مصر؛ والتى تحتاج للابداع والفكر والخبرة فقط .
وطالب أيمن الجوهري،المدير العام لشركة سيسكو مصر وليبيا؛ أن يتم توجيه الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لطرق الحصول على الدعم الحكومى المخصص للشركات الناشئة والصغيرة.
وأضاف أحمد عودة، المدير العام لشركة vmware الشرق الأوسط ؛ أن الشركة قامت بعمل دورات تدريبية لحديثي التخرج لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل ودعم أفكارهم الإبداعية وفقا لمهاراتهم المكتسبة والتي تواكب أدوات التكنولوجيا الحديثة.
كما طالب سامح الملاح المدير العام لشركة إنتل مصر ؛ بضرورة التركيز على اتجاه واحد من كافة قطاعات الدولة ؛ مؤكدا أن الشركة تعمل حاليا على الاستثمار والتوسع في تطوير الخبرات والشركات الناشئة .
جاء ذلك على هامش حلقة نقاشية بالمؤتمر السنوي الرابع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية.
اتصالات وتكنولوجيا
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