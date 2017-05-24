خالد ابراهيم: ذاكر أون لاين منصة تكنولوجية لحل مشكلات التعليم‎

محمود جمال ومحمد فتحى:



قال خالد ابراهيم، رئيس شركة "أستاذ أون لاين" صاحبة منصة "ذاكر" للتعليم الإلكترونى، إن استخدام تكنولوجيا المعلومات الحل الوحيد لكل مشاكل مصر، مشيرا الى ضرورة التفكير فى كل مشاكلنا أولا ثم البحث عن حلول تكنولوجية مبتكره لها، وهو ما دفعهم للتفكير فى إطلاق منصة "ذاكر أون لاين".





جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوى الرابع للشعبة العامة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية والذى ترعاه جريدة المال إعلاميا، تحت عنوان "الاستثمار فى مصر – الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات".

ولفت إلى أن المشكلات التى تواججها وزارة التربية والتعليم فى مصر، تتطلب التفكير فى التكنوبوجيا للقضاء على الدروس الخصوصية من خلال حلول تكنولوجية تشجع الطلاب وأولياء الأمور على استخدامها، بحيث تقدم جودة تعليمية عالية بسعر أقل.

وأشار إلى أن شركة أستاذ أون لاين بدأت عام 2004 ، لافتا إلى أن هذا التوقيت كان خطأ بسبب صعوبة الحصول على الإنترنت وقتها، أما الوقت الحالى ومع دخول شبكة الـ"4g" وتوفر وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعى، أصبحت مهمتنا أسهل، وهو ما دفعهم للتواجد مرة أخرى من خلال منصة "ذاكر".

وأكد أن نجاح أى فكرة يتطلب ضرورة الاستعانة بالخبراء للوصول للنجاح المطلوب، مطالبا بضرورة وجود استثمارات تساعد الشركات الناشئة والأفكار المصرية المبتكرة للنجاح والاستمرار.