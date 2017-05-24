إيتيدا تدعو الشركات العالمية لدعم صناعة الألعاب الإلكترونية بمصر‎

محمود جمال ومحمد فتحى:

طالبت أسماء حسنى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بدخول منظمات مجتمع مدنى جديدة لمساندة التصنيع، فى ظل إشادة الشركات العالمية بالمهندس المصرى الذى يمتلك قدرة عالية على التصميم، موجهة دعوتها لكل الشركات العالمية لدعم صناعة الألعاب الإلكترونية فى مصر، لتكون مبادرة قومية بمساعدة منظمات المجتمع المدنى، بحيث يتم تصميم ألعاب متوافقة مع شخصية المصريين وتاريخهم، بما ينعكس على الطفل.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوى لشعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية والذى ترعاه جريدة المال إعلاميا، تحت عنون "الاستثمار فى مصر – الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات".

ووجهت الدعوة لجميع رؤساء اتحاد الغرف التجارية لرؤية وتطبيق برامج الهيئة للتدريب ورفع الكفاءات، لمساعدة الهيئة فى الانتشار فى محافظات مصر بالكامل، لافتة إلى أن الهيئة تقوم بوضع الاستراتيجات الخاصة بالتدريب والحصول على الدعم المالى اللازم.

وأضافت أن الهيئة تتبنى برنامجا آخر لتنمية المهارات وبالتعاون مع البنك الدولى والقطاعى العام والخاص، كاشفة إلى جامعة المستقبل أول جامعة تحصل على موافقة من الحكومة لتغيير مناهجما بما يتوافق مع العصر الحديث.

أكدت أن القدرة على التنفيذ أهم ما يميز استراتيجية وزارة الاتصالات فى الوقت الحالى مقارنة بالحقب السابقة، لكن الحكومة وحدها لا تستطيع القيام بذلك وحدها، ولكن بالمشاركة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، مما يساعد الحكومة فى تقديم الدعم الكامل للشركات.