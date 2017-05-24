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ثقافة وفنون
الأوساط الحقوقية تنعي صابر عمار
الأربعاء 24 مايو 2017 02:40 ص
سامح عاشور
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سامح عاشور
سلوى عثمان:
نعى سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وعبد اللطيف بوعشرين ، الأمين العام للاتحاد ، والنقباء بنقابات المحامين العربية والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين والعاملين بالأمانة العامة ، المحامي و الحقوقي المعروف صابـر عمـار ، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 66 عاما.
عمل عمار كمحامى للنقض، وتولى منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو مجلس نقابة المحامين المصريين، وعضو المنظمتان المصرية والعربية لحقوق الإنسان ، وعضو مجلس الإدارة في المعهد العربي لحقوق الإنسان.
وأضاف اتحاد المحامين العرب فى بيان صادر عنه ، اليوم الثلاثاء ، أن الراحل كان مناضلا نقابيا خلوقا، كما نعته نقابة المحامين ، مؤكدة أن المحاماة فقدت برحيله أحد أعلامها البارزين على المستويين المهنى والنقابى ، وأن الفقيد كان له دور كبير فى مراجعة كثير من القوانين إبان عضويته فى لجنة الإصلاح التشريعى ، وكانت له مدرسة من شباب وأجيال المحامين إبان توليه معهد المحاماة فى مجلس نقابة المحامين 2005 ، كما تقدمت نقابة المحامين الفلسطينين ممثلة بمجلس نقابة المحامين واعضاء الهيئة العامة بالتعزية لوفاة عمار لكافة المحامين المصريين
أما وحيد الكيلانى ،عضو لجنة الحريات وأمين عام لجنة الحوار و الشئون النقابية بنقابة المحامين ، فأكد على أن المحاماه فقدت برحيل عمار أحد أعلامها البارزين على المستويين المهنى والنقابى ، وأضاف أن عمار كان له دورا كبيرا فى مراجعات العديد من القوانين نظرا لكونه أحد أعضاء لجنة الأصلاح التشريعي التابعة للحكومة ، وشدد على أن عمار له تلاميذ كثر ومدرسة خاصة فى المحاماة.
وأكد محمد فؤاد ، المدير التنفيذى لـ " المركز المصرى لحمايه الحق فى الدواء " ، على أنه تعلم الكثير من عمار ، مشيرا إلى أن عمار له مواقف رائعة مع الاجيال المتعاقبه وكان صاحب صدر رحب بكل الاّراء ولم يحمل يوما ضغينه لأحد خاصة من بعض المحامين الذين طعنوه ولكن تسامح معهم وتنازل عن كل شيء.
و قال اسعد هيكل ، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين ، أن عمار كان حسن الخلق ، ومتواضع وكريم ، وذكر هيكل أنه منذ عده سنوات عندما لاقى عمار بمكتبه بمقر اتحاد المحامين العرب ، و رغم فارق السن بينهما ، حين علم عمار بحضوره ترك مكتبه ونزل بنفسه لمقابلته والترحيب به ، وعند إنتهاء اللقاء صمم على توصيل هيكل مرة أخري ، واعتبر هيكل هذا الموقف من المواقف التى حفرت بذاكرته واعتبره درسا في السلوك الاخلاقي الذي تعلمه من عمار ، والذي وصفه بالاستاذ الكبير.
ثقافة وفنون
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