الوكيل: الإجراءات الإصلاحية الأولى من نوعها منذ ثورة 1952‎

- رئيس اتحاد الغرف التجارية: الحكومة نجحت فى إجراء عملية جراحية ناجحة



محمود جمال ومحمد فتحى:





قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة المصرية لم تسطع اى حكومة القيام بها منذ ثورة 1952، وبالتالى فهى خطوة تحسب لها.

وأوضح الوكيل أن الدولة تعمل على خلق مصر جديدة خلال المرحلة المقبلة فالمرحلة الحالية هى عنق الزجاجة وقامت الحكومة فعليا بتنفيذ عملية جراحية، معتبرا أن مشكلة مصر ليست قانون الاستثمار بل كيفية تطبيقه بنوده على ارض الواقع.



