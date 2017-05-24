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اقتصاد وأسواق
الوكيل: الإجراءات الإصلاحية الأولى من نوعها منذ ثورة 1952
الأربعاء 24 مايو 2017 02:24 ص
أحمد الوكيل حديث
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أحمد الوكيل حديث
- رئيس اتحاد الغرف التجارية: الحكومة نجحت فى إجراء عملية جراحية ناجحة
محمود جمال ومحمد فتحى:
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة المصرية لم تسطع اى حكومة القيام بها منذ ثورة 1952، وبالتالى فهى خطوة تحسب لها.
وأوضح الوكيل أن الدولة تعمل على خلق مصر جديدة خلال المرحلة المقبلة فالمرحلة الحالية هى عنق الزجاجة وقامت الحكومة فعليا بتنفيذ عملية جراحية، معتبرا أن مشكلة مصر ليست قانون الاستثمار بل كيفية تطبيقه بنوده على ارض الواقع.
وأضاف أن التحدى الرئيسى هو خلق فرص عمل للشباب ولن يتحقق ذلك إلا من خلال جذب استثمارات خارجية للسوق المصرية، معتبرا أن فكرة التصنيع محليا بهدف تقليل تكلفة الفاتورة الاستيرادية من الخارج قديمة بل يجب تبادل الخبرات الفنية مع مختلف الأسواق العالمية.
اقتصاد وأسواق
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