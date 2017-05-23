عمرو أديب: الإمارات قررت غلق مكاتب قناة الجزيرة بأراضيها

عمرو أديب - كل يوم

أحمد الدسوقى:



قال الإعلامى عمرو أديب، نقلاً عن مصادر، إن دولة الإمارات قررت بشكل نهائى منذ قليل، غلق مكاتب قناة الجزيرة القطرية بأراضيها.



وأشار خلال برنامجه "كل يوم"، إلى أن العلاقات الإماراتية القطرية فى أسوأ أحوالها فى الوقت الحالى، مضيفا:" أولاد الشيخ زايد يعلمون جيداً أن الدولة فى المقام الأول ويجب الحفاظ عليها من أى إخطار".



وأكد أن قطر هى الدعم الأول للإرهاب سواء مادياً أو معنويا فى المنطقة العربية، لافتا إلى أنها حليف ايران فى المنطقة.

