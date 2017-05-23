2.1 مليار جنيه مبيعات ليبيا أويل مصر خلال 2016

الملا يوجه بتسهيل إجراءات تراخيص إقامة محطات الوقود

الشيتى: نستهدف الوصول إلى 29 مركزاً

أحمد اللاهونى

كشف مصباح الشيتى، المدير العام لشركة ليبيا أويل مصر، أن إجمالي الكميات التى تم بيعها خلال عام 2016 بلغت حوالى 925 ألف متر مكعب من المنتجات البترولية والزيوت المعدنية بزيادة نسبتها حوالى 10% على المخطط بقيمة 2.1 مليار جنيه.





وأشار إلى أن الشركة تمتلك 87 محطة متميزة منتشرة فى عدد من محافظات مصر تقدم أعلى مستويات الخدمة المتكاملة للمواطنين، معلنا أنه سيتم خلال عام 2017 إضافة 6 مراكز جديدة ليصبح عدد المراكز التي تمتلكها الشركة 29 مركزاً للخدمة وبيع الزيوت.





جاء ذلك خلال ترؤس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة لشركة ليبيا أويل مصر، اليوم، لاعتماد نتائج الأعمال عن عام 2016، والتى تعتبر من أحد النماذج الناجحة للتعاون المصرى الليبى المشترك وتساهم فيها الهيئة المصرية العامة للبترول، بحضور المريمى كشيم رئيس مجلس إدارة الشركة ومحمد الرفاعى رئيس الشركة لمنطقة أفريقيا ووكيل أول الوزارة لشئون البترول ورئيس هيئة البترول ونواب رئيس الهيئة للتجارة الداخلية والخارجية والنقل والتوزيع .





وتعمل شركة ليبيا أويل مصر فى مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية والزيوت المعدنية فى مصر، بالإضافة إلى نشاط تموين السفن والطائرات.





وأكد الوزير خلال أعمال الجمعية، تقديم كامل الدعم للشركة من منطلق استراتيجية الوزارة للتوسع في إنشاء محطات الوقود في كافة المحافظات والطرق الرئيسية، مشدد على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بإقامة محطات الوقود لأنها تعتبر مشروعات صغيرة ومتوسطة وتحتل الأولوية بالنسبة للدولة، ووضع ضوابط على استيراد الزيوت من الخارج وموافقة هيئة البترول على المواصفات الفنية للزيوت.





من جانبه، أوضح المريمى كشيم أن هدف الشركة هو التوسع أكثر بمصر في ظل حركة العمران الكبيرة وشبكة الطرق الجديدة التي تشهدها حالياً، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة قناة السويس لدخول مجال تموين السفن إلى جانب أنشطتها بالموانئ الأخرى .







