268 مليون دولار حجم أعمال ABB خلال 2016

٨٠ مليون جنيه صادرات محولات القياس لنحو 22 دولة بأفريقيا والشرق الأوسط

ABB تستحوذ على 40% من السوق

ضخ 35 مليون دولار بمصانع الجهد العالى والمتوسط وخط الأكشاك

عمر سالم

حققت شركة ABB مصر نحو 4.8 مليار جنيه حجم أعمال خلال عام 2016 ، وتستهدف زيادتها بنحو 10% خلال العام الحالي.

قال المهندس ناجى جريجرى المدير الإقليمي لشركةABB مصر وشمال ووسط أفريقيا ، إن الشركة تستهدف التوسع فى السوق المصري عبر التنافس على عدد من المشروعات فى إنتاج وتوزيع الكهرباء عبر المناقصات المطروحة من جانب وزارات الكهرباء والإسكان والبترول.

واضاف جريجرى خلال جولة بمصانع الشركة فى منطقة العاشر من رمضان ، أنه يتم تصدير نحو 40% من الإنتاج ، لنحو 22 دولة منها نيجيريا والكاميرون وساحل العاج والجزائر والمغرب والسودان ودول الشرق الأوسط.

واكد على ان الشركة تستحوذ على ٤٠٪ من السوق المصري ، مؤكدًا استمرار الشركة فى السوق المصرى والذي يعد أفضل الأسواق بالنسبة للشركة والتى يتضح من خلالها قيام الشركة بضخ مزيد من الاستثمارات وانشاء العديد من المصانع كما تقوم بزيادة حجم اعمالها نتيجة ارتفاع الطلب علىمشروعات نقل وتوزيع الطاقة.

وأشار إلى أن الشركة قامت بتصدير نحو 80 مليون دولار محولات قياس كهرباء حتى ديسمبر 2016 ، كما أن مصنع محولات القياس الاول من نوعه بافريقيا والشرق الأوسط ويمثل المكون المحلى به نحو 60%.

وقال جريجرى ان قيمة استثمارات مصنع الجهد العالى والمتوسط تصل لنحو 20 مليون دولار كما تم ضخ نحو 15 مليون دولار لخط الأكشاك الكهربائية والذى يقوم بإنتاج نحو 12 ألف كشك سنويًّا ويتم تصدير نحو 50% من الإنتاج ويقوم بإنتاج قدرات حتى 5 ميجا فولت أمبير.

وذكر أن الشركة وردت أكشاك ولوحات ضغط متوسط ومحولات جافة الى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار جريجرى إلى أن الشركة تستهدف تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 30% عبر استخدام التكنولوجيا والابتكارات، كما أن المخلفات الناتجة عن مصانع الشركة يتم تجميعها على مساحة 10 آلاف متر مربع ثم يتم بيعها إلى الشركات المختلفة.

وأوضح أن عدد المهندسين المتدربين فى مصانع Abb نحو 500 مهندس سنويًّا، كما أن الشركة تهتم بالمسئولية الاجتماعية والابتكار عبر المشاركة فى العديد من مشروعات التطوير والمدارس والقرى والمستشفيات.

وقال المهندس محمد سالم مدير مصانع شركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا، إن الشركة تقوم باستخدام منتجات مصرية يتم تصنيعها فى شركات السويدي إليكتريك، وعز الدخيلة، والنحاس المصرية، وان المصرية للكابلات.

وأوضح أن المساحة الإجمالية لمصانع الشركة لنحو 100 ألف متر مربع ، لافتًا إلى أن الشركة تجرى توسعات فى خط انتاج أجهزة الحماية بقيمة 4 ملايين دولار ، كما أن الشركة قامت بضخ 50 مليون دولار فى شراء ماكينات وخطوط إنتاج خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتصدير سكاكين الضغط العالى بقدرة 66 كيلو فولت ، والتى يتم تصنييعها عبر مصانع الشركة بمصر ، بجانب لوحات الضغط المتوسط بقدرة 24 كيلو فولت وحتى 1750 أمبيرًا.

وتتولى abb تركيب محولات صغيرة وكبيرة لإنارة المبانى والشوارع والمجمعات السكنيه منها القطامية هايتس ولاك فيو وكايرو فيستفيال وتتراوح القدرات بين 50 و5000 كيلووات، وتقوم الشركة بتصدير تلك المنتجات إلى دول من بينها الجزائر ونيجيريا، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع المحولات الصغيرة والكبيرة يصل لنحو 5000 محول سنويًّا وتستهدف زيادتها إلى 10000.

وأضاف أن تكلفة إنشاء الأكشاك الكهربائية نحو 60 مليون دولار ، والمكون محلى 100%، لافتًا إلى أن الشركة نفذت العديد من المشروعات بتوريد أجهزة التحكم الصناعية ومحولات توزيع واكشاك مشروع السد العالى ومحولات لمحطات كهرباء أبوقير والإسكندرية والعين السخنة والسويس والتبين.