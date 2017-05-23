دبى والسعودية تقودان خسائر 6 بورصات.. ومكاسب للقاهرة

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة دبى والسعودية، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبل شهر رمضان الذي تنخفض خلاله أحجام التداولات والسيولة، بينما ارتفع مؤشرا بورصتى القاهرة والبحرين فقط.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.1% ليتجاوز 12792 نقطة ليعوِّض بعض الخسائر الثقيلة التي تكبدها في الجلسة السابقة عندما هوى بحوالى 2.5% ليسجل أكبر خسارة يومية له منذ 19 يناير الماضى، بعد أن استيقظ المستثمرون، صباح أمس، على قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 2% لأول مرة منذ نوفمبر الماضى؛ لمواجهة التضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة جدًّا عندما رفعها 3%.





وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر 0.8% ليصل إلى 3364 نقطة، وكذلك مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.7% لينزل إلى 6936 نقطة.



