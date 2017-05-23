برنامج المقالب السكة شمال على شاشة المحور طوال شهر رمضان

تعرض قناة المحور، طوال شهر رمضان، البرنامج الكوميدى "المقالب" السكة شمال، ويستضيف نخبة من النجوم فى شتى المجالات خلال شهر رمضان، ومنهم الفنان أحمد عزمى، محمد الدسوقى رشدى، إيمان سلامة، ألفت عمر، منة جلال، وائل علاء، روان فؤاد، والمطرب أحمد العطار، ولاعب الكرة هشام حنفى وغيرهم من النجوم.





وتقوم فكرة المقلب على استدراج الضيف عن طريق مكالمة تليفونية ثم يتم تحديد مقابلة، وعندما يأتى يُفاجأ بأشخاص غريبة الأطوار تحاول استدارجه ليقوم بعمل غير مشروع "نصب، سرقة، وغير ذلك"، ويقومون بعرض مبالغ طائلة عليه حتى يفقد أعصابه مما يؤدى إلى حدوث العديد من المواقف الكوميدية فهل سيقوم الضيف ببيع مبادئه، هذا ما سوف ترونه فى السكة شمال.



