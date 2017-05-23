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رياضة
الأهلي يعود من الكاميرون بثلاثة نقاط ثمينة وصدارة المجموعة الرابعة
الثلاثاء 23 مايو 2017 07:18 م
الأهلي والقطن الكاميروني
أخر الأخبار
الأهلي والقطن الكاميروني
علي المصري
حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على مضيفه القطن الكاميروني بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، من دور السته عشر "المجموعات" لدورى أبطال أفريقيا، على ملعب "رومندي أدجيا"، بمدينة "جاروا" الكاميرونية.
سجل هدف النادي الأهلي الأول النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 12 من عمر شوط اللقاء الأول، قبل أن يضيف مؤمن زكريا هدف فريقه الثاني في الدقيقة 14 من نفس الشوط.
بتلك النتيجة، يتصدر النادي الأهلي، جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد أربع نقاط، بعدما خطف الصدارة من الوداد البيضاوي المغربي "ثلاث نقاط"، والذي تقهقر للمركز الثاني، ويأتي زاناكو الزامبي في المركز الثالث بنقطة واحدة، ويقبع القطن الكاميروني في قاع المجموعة، بدون رصيد من النقاط.
رياضة
النادي الأهلي
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