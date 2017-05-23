تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسئوليته عن هجوم مانشستر

حادث مانسشتر 5

خالد بدر الدين



نشر تنظيم الدولة الإسلامية بيانا على تطبيق تليجرام يعلن فيه مسئوليته عن هجوم مانشستر أرينا قائلا: إنه تم بتفجير عبوات ناسفة، وجاء فيه أن أحد جنود الخلافة تمكن من وضع عبوات ناسفة وسط تجمعات للصليبيين في مدينة مانشستر البريطانية.



قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على شاب في الثالثة والعشرين من عمره، فيما يتصل بهجوم مانشستر الذي أوقع 22 قتيلا وعشرات الجرحى، ولكنها لم تعلن عن جنسية هذا الشاب، كما لم أذكر شيئا عن هوية المنتحر.



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ذكرت فى وقت سابق اليوم إن الشرطة ووكالات الأمن تعلم هوية الانتحاري الذي قتل 22 شخصا بينهم الكثير من الأطفال في حفل موسيقي بمانشستر.



وقالت ماي أمام مقر رئاسة الوزراء إن السلطات ليست مستعدة لإعلان هوية المهاجم، وأضافت أنه نفذ الهجوم بمفرده ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان آخرون ساعدوه في التخطيط له.