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اقتصاد وأسواق
تراجع مبيعات إيبيكو إلى 581 مليون جنيه منذ بداية العام
الثلاثاء 23 مايو 2017 06:50 م
ايبيكو الدوائية
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ايبيكو الدوائية
أحمد صبرى
تراجعت مبيعات شركة إيبيكو للأدوية، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 581 مليون جنيه، بتراجع في النمو 0.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك للشهر الثانى على التوالى.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات والاستشارات في مجال الأدوية، حصلت "المال" على نسخة منه، تراجَع ترتيب الشركة في مصر، من المركز الخامس إلى السادس، وسبقها شركة آمون فارما كما انخفضت مبيعاتها فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 4.5%.
كما حققت الشركة نموًّا بنسبة 10% فى أبريل الماضي، لكنه لم يقفل من التراجع العام فى الأشهر الأربعة الأولى، وبلغت مبيعاتها فى أبريل 164 مليون جنيه، مقابل 154 مليونًا فى مارس، بحصة سوقية بلغت 3.9%، من إجمالي حجم مبيعات السوق.
وبلغت مبيعات "إيبيكو"، العام الماضي، 1.8 مليار جنيه، منها 241 مليون جنيه مبيعات في نوفمبر الماضي، الذي ارتفعت فيه المبيعات بنسبة 77.6%، ما يوضح التراجع الحاد في مبيعات الشركة، رغم أنها أكبر مصدر محلي للدواء.
من جانبه قال أسامة رستم، العضو المنتدب للشركة، إن نسبة النمو المنخفضة فى العام الحالي سببها وجود كميات كبيرة من الأدوية سحبت نهاية العام الماضي في أكتوبر ونوفبر الماضيين.
وأشار، في تصريحات سابقة، لـ"المال"، إلى أن وجود شائعات عن ارتفاع أسعار الأدوية، في الفترة الأخيرة من العام الماضي، جعل المخازن والموزّعين يورِّدون الأدوية بكَميات كبيرة، ما جعل المبيعات كبيرة في الربع الأخير من 2016، ومنخفضة في الربع الأول من 2017.
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