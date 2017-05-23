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اتصالات وتكنولوجيا
Midpoint للتسويق الإلكتروني توسّع نشاطها بمدينة دهب
الثلاثاء 23 مايو 2017 06:34 م
Midpoint للتسويق الإلكتروني
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Midpoint للتسويق الإلكتروني
المال– خاص
تعاقدت شركة Midpoint المتخصصة في مجال التسويق الإلكتروني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، مع شركات تعمل في مجالات مختلفة متعلقة بالسياحة في مدينة دهب.
تأتي خطوة الشركة الأخيرة في إطار سعيها لتوسيع نشاطها بمجال التسويق ليشمل السياحة، واختارت مدينة دهب بسبب شهرتها العالمية في الغطس.
وتعاني دهب ضعف السياحة نتيجة قرار حظر السفر الذي تطبقه بعض الدول الأوروبية، رغم تفضيل أصحاب الأعمال في دهب السياحة الأوروبية عن المصرية، خصوصًا الفرنسية والألمانية والبولندية والإنجليزية؛ لكون دهب مدينة سياحة رياضية بالأساس مثل الغطس وركوب الأمواج والرياضات الشراعية، وهي أنشطة سياحية غير جاذبة للسائحين المصري والعربي.
ورغم الحظر المفروض من بعض الدول الأوروبية على السياحة في مصر فإن عشاق دهب من سياح الدول المحظور طيرانها المباشر لمصر يأتون عبر معبر إيلات في إسرائيل والطيران غير المباشر من تركيا، وتقوم الشركات التركية باستغلال الموقف لإبقائهم في تركيا لتحقيق ربح يعوض الانهيار الذي يعاني منه الاقتصاد التركي نظرًا لحالة عدم الاستقرار السياسي التي تعاني منها تركيا.
وبدأ بعض رواد الأعمال بمدينة دهب مؤخرًا تقديم أنشطة ترفيهية، في إطار سعيهم لتنويع مصادر السياحة بعد الأزمة التي ضربتها مؤخرًا، خاصة أن دهب تعتبر من أرخص المدن السياحية في العالم.
وتسعى شركة Midpoint لتحقيق طفرة في الترويج للمدينة من خلال سوشيال ميديا؛ لأنها المصدر الأول في التسويق الإلكتروني في العالم.
وتضم شركة Midpoint مجموعة من الخبرات المصرية والعالمية في مجال التسويق الإلكتروني، ولها عدة مشروعات في مصر وخارج مصر.
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