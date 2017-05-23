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اتصالات وتكنولوجيا
نائب رئيس إيتيدا السابق ينتقل إلى ألكان القابضة
الثلاثاء 23 مايو 2017 06:30 م
إيهاب مصطفى، نائب رئيس إيتيدا السابق
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إيهاب مصطفى، نائب رئيس إيتيدا السابق
محمود جمال
انتقل المهندس إيهاب مصطفى، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" السابق، للعمل في شركه ألكان القابضة كرئيس تنفيذي للاستراتيجيات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وكان مصطفى يشغل منصب نائب رئيس "إيتيدا" حينما كان المهندس حسين الجريتلي رئيس الهيئة، والذي ترك منصبه خلال عام تقريبًا نظرًا لاختلاف وجهات النظر مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات حول جدوى إنشاء مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة إذ كان يرفض مساهمة الهيئة في تمويل تنفيذ المشروع.
اتصالات وتكنولوجيا
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