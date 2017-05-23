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بنـــوك
استقرار متوسط الدولار عند 18.12 جنيه للبيع
الثلاثاء 23 مايو 2017 06:07 م
سعر الدولار أمام الجنيه
أخر الأخبار
سعر الدولار أمام الجنيه
هبة محمد
استقر متوسط سعر الدولار لدى البنوك عند 18.1235 جنيه للبيع، مقابل 18.1253 جنيه خلال تعاملات أمس الاثنين، كما سجل متوسط شراء الدولار 18.0197 جنيه، بدلًا من 18.0197 جنيه، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم.
يأتي هذا الاستقرار بعد يومين من تطبيق قرار زيادة الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنحو 2% (200 نقطة أساس)، والذي قد يسهم في تعزيز الطلب على العملة المحلية في مقابل انخفاض العملات الأخرى، ومن ثم تراجع أسعارها.
واستقر متوسط الدولار عند مستوى 18.13 جنيه للبيع، و18.03 منذ نهاية أبريل الماضي، مقابل تذبذبه بعد تطبيق قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر الماضي.
يتزامن استقرار متوسط الدولار بالبنوك مع هدوء أسعاره بعدد من البنوك خلال تعاملات اليوم، منها بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقطر الوطني الأهلي التي أتاحت شراء الدولار عند 17.95 جنيه، و18.05 جنيه للبيع.
وعرضت بنوك العربي الأفريقي الدولي، والإسكندرية، والمصرف المتحد شراء الدولار عند 18 جنيهًا، و18.10 للبيع.
ويعرض بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار عند 18.20 جنيه، و18.05 جنيه للشراء.
كما قدَّم مصرف أبو ظبي الإسلامي شراء الدولار عند 10.05 جنيه، و18.15 جنيه للبيع.
فيما خفَّض البنك التجاري الدولي سعر الدولار 5 قروش إلى 18 جنيهًا، و18.10 جنيه للبيع.
بدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره أعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر عند 19.5186 جنيه، كما حقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 جنيه يوم 20 ديسمبر الماضي.
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