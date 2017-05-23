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بنـــوك
استقرار سعر شراء دولار المركزي عند 17.99 جنيه
الثلاثاء 23 مايو 2017 05:36 م
البنك المركزى 1
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البنك المركزى 1
هبة محمد
قال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني إن سعر الدولار لديه استقر عند 17.9974 جنيه للشراء، مقابل 17.9997 جنيه أمس، كما سجل بيع الدولار لديه 18.1232 جنيه، مقارنة بـ18.1305 جنيه، أمس الاثنين.
يعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.
وتَراجع، أمس، سعر دولار المركزي قرشين للشراء إلى 17.9997 جنيه، مقابل 18.0220 جنيه، أمس، وتعتبر ملامسة دولار المركزي مستوى 17 جنيهًا هى المرة الثالثة بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي.
يأتي ذلك بعد يومين من تطبيق قرار رفع الفائدة الأساسية بنحو 200 نقطة أساس ليصل الى 16.75% و17.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.
وتذبذت أسعاره بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق التعويم، لينخفض ملامسًا مستوى أكثر من 15 جنيهًا في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجددًا خلال مارس وأبريل.
وحقق دولار "المركزي" أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع، و19.1530 جنيه للشراء.
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