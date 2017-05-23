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بورصة وشركات
حديد عز تخطر البورصة بآثار التعويم على نتائج أعمالها
الثلاثاء 23 مايو 2017 02:59 م
حديد عز
أخر الأخبار
حديد عز
رجب عزالدين
قالت شركة "حديد عز" إن قرار تعويم الجنيه كان له تأثير إيجابى على نتائج الأعمال المنتهية فى 31 ديسمبر 2016.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: "تصمنت نتائج أعمال الشركة المجمعة أرباح ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية (فروق سعر الصرف) بقيمة 816 مليون جنيه، أما بالنسبة لنتائج الأعمال المستقلة فقد تمضنت خسائر ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية ( فروق سعر الصرف) بمبلغ 289 مليون جنيه".
وأرسلت إدارة البورصة المصرية، فى 30 يناير الماضى، خطابًا معممًا لكل الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، للاستفسار عن مدى تأثير سعر الصرف على نتائج أعمال الشركات.
وتتوالى على إدارة البورصة، منذ ذلك التاريخ بيانات وافصاحات الشركات بخصوص التأثير السلبى والإيجابى، وحجمه وأثره على القوائم المالية.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل، أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفًا و100 ألف مستثمر.
بورصة وشركات
حديد عز
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