إيتيدا: قانون الاستثمار الجديد يدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

محمود جمال ومحمد فتحي:



قالت أسماء حسنى، الرئيس التنفيذى لهيئة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA" إن المؤتمر السنوى الرابع لشعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، يتزامن مع قانون الاستثمار الجديد الذى لا يخلو نص منه عن مساندة قطاع التكنولوجيا، مشيدة بدور وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى؛ لخروج القانون بالشكل الذى يساند صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر.



جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوى لشعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية والذى ترعاه جريدة المال إعلاميا، تحت عنون "الاستثمار فى مصر – الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات".



وأشارت إلى أن الشركات الرائدة فى صناعة التكنوبوجيا والإلكترونيات أصبحت تتسابق للتواجد فى مصر، ومنهم شركات أثبتت تواجدها فى السوق المصرية خلال الفترة السابقة، وكذلك شركات الشمول المالى، بدعم من التقارير التى أصدرتها عدد من المؤسسات البحثية العالمية، والتى أشارت إلى أن مصر مركز جاذب للاستثمارات، فضلا عن إشادتها بسوق التعهيد فى مصر وتحوله إلى سوق إيجابية، بدعم من الحزم التى يقدمها سواء على مستوى تطبيقات الهواتف والخدمات السحابية والبرمجيات وغيرهم.



ودعت الشركات المشاركة بالمؤتمر والبالغ عددها 24 شركة ناشئة، للتسجيل على منصة الهيئة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (الشركات الناشئة)، موجهة دعوتها لشركات الشمول المالى بأن تقدم المساعدة لهذه المنصات أن تقوم بعمليات الدفع الإلكترونى.

