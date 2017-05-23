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سيـــاســة
برلماني يستدعي إسماعيل بعد غلق صـوت الشعب و6 قنوات محلية
الثلاثاء 23 مايو 2017 01:20 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز:
كشف النائب عبد الحميد كمال عن صدور قرار بغلق قناة صوت الشعب و6 قنوات إقليمية التى تنقل الأحداث بالمحليات فى المحافظات، موضحا أنه قدم بطلب صباح اليوم، لاستدعاء رئيس الوزراء.
وأضاف النائب: فوجئنا بصدور قرار من الهيئة الوطنية للإعلام بإيقاف بث قناة صوت شعب ابتداء من 1 يونيو 2017 وهي القناة التى تهتم بنقل الجلسات ولجان مجلس النواب وإذاعة الأخبار، وهو ما يحرم المواطنين من حقهم فى المعرفة وكل ما يدور بمجلس النواب ومتابعة أعضائهم بالمجلس، وتابع النائب أن القرار يتنافي مع قواعد الشفافة، خصوصان الشعب مصدر السلطات وصاحب الحق الأصيل طبقا للدستور فى المعرفة ونقل المعلومات.
وأضاف النائب أن هناك محاولة إلى أغلاق القنوات المحلية (القناة الثالثة وهي خاصة بمحافظة القاهرة – القناة الرابعة، خاصة بمنطقة القناة - الخامسة وخاصة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح - السادسة وخاصة بالدلتا - السابعة وهي خاصة بالصعيد - الثامنة وهي خاصة بطيبة).
فى الوقت الذى يفترض أن الإعلام هو حق الشعب ويعمل بداخل هذه القنوات التابعة للدولة آلاف من العاملين والفنيين والإعلاميين والصحفيين والعمالة وصرف على هذه القنوات مئات الملايين من الجنيهات وأن هذه القرارات تصادر حق الشعب فى المعرفة.
وأضاف النائب أنه قدم إلي مكتب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب طلبا صباح اليوم استناداً إلى المادة (134) من الدستور بتوجيه طلب إحاطة عاجل واستدعاء رئيس الوزراء؛ لمناقشة هذا الأمر العاجل وعقد جلسة عاجلة بلجنة الإعلام بالمجلس لبحث هذا الأمر.
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