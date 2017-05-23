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نقل وملاحة
ميناء بورسعيد يستقبل 1039 رأس ماشية حية
الثلاثاء 23 مايو 2017 01:14 م
محافظة بورسعيد
أخر الأخبار
محافظة بورسعيد
أماني العزازي:
استقبلت موانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء، عدد 28 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج عدد 6 سفن بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ ومن المنتظر دخول 2 سفينة، ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة وخروج 3 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.
كما سجل الميناء دخول 2 سفينة بضائع عامة وهى:
1- السفينة F.M SPIRIDON القادمة من اوكرانيا وجنسيتها توجو والتى يبلغ طولها 89 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 1039 رأس ماشية حية بالميناء.
2- السفينة MUSA DZHALIL القادمة من ميناء دمياط وجنسيتها روسيا والتى يبلغ طولها 139 مترا والغاطس 7 أمتار وذلك لشحن 6400 طن صودا كاوية.
وخروج 1 سفينة ويتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة، وجار التنسيق بين الجهات المختصة بالميناء لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.
نقل وملاحة
نقل وملاحة
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