بعثة من الاتحاد الأوروبى تناقش إجراءات الإصلاح مع المركزى والمالية

الاتحاد الأوروبى

تصل الأسبوع المقبل.. ويرأسها مفوض الشئون الاقتصادية والمالية



هاجر عمران



تنتظر القاهرة بعثة رسمية برئاسة مفوض الشئون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبى تزور مصر الأسبوع المقبل، لإجراء ما يعرف بالحوار الاقتصادى ECONOMIC DIALOGUE مع مسئولين حكوميين.



وقال آنخل هيدالجو، رئيس قسم الإصلاح الاقتصادى بوفد الاتحاد بالقاهرة إن البعثة تتكون من 5 مسئولين رسميين وسيعقدون لقاءات مع كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى، وزير المالية، بهدف تبادل الرؤى حول إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها القاهرة فى الوقت الحالى.



ورفض هيدالجو التعليق على قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين دفعة واحدة، موضحاً أن البعثة ستناقش كل إجراءات الإصلاح مع الحكومة قريبا، وبالتالى ليس هناك حاجة للإدلاء بأى تصريحات فى الوقت الحالى، مفضلاً الاحتفاظ برأيه الشخصى حاليا.



وكان وفد من الاتحاد الأوروبى قد زار مصر خلال مارس الماضى، لبحث تفاصيل اتفاقية للتعاون ما بين أعوام 2017 و2020 والتى تتضمن إتاحة تمويلات بقيمة 100 مليون يورو للعام المقبل، ولم يستقر حتى الآن على إجمالى التمويلات المرتقبة.



وأضاف هيدالجو: ربما يُعقد مؤتمر صحفى تنظمه وزارة المالية، ولكن المعلومات ليست مؤكدة، وسيتم التثبت منها مع قرب موعد الزيارة.



ويحول الاتحاد 250 مشروعاً فى مصر باستثمارات تبلغ 1.3 مليار يورو، بعدة قطاعات مهمة منها الطاقة والمياه والصرف وغيرها، وفقا لتصريحات سابقة أدلى بها إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى.