التنمية الصناعية: الإعلان عن خريطة الاستثمار أغسطس المقبل

هيئة التنمية الصناعية 5

أحمد اللاهونى



التقت لجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال إسكندرية، اليوم الثلاثاء، الدكتورة ريم عبد الحليم رئيس فريق مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالهئية العامة للتنمية الصناعية، بهدف مناقشة آخر المستجدات.



وقال المهندس أمير واصف، رئيس لجنة الصناعة، إن الجمعية تسعى للتواصل مع الهيئات والمؤسسات المعنية بالشئون الصناعية والاستثمارية، بهدف تعزيز وتوحيد الرؤي المشتركة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.



وأضاف واصف، فى بيان له، أن الأجتماع يعد أحد اللقاءات الدورية التي تحرص عليها الجمعية للنظر إلى أخر المستجدات فيما يخص الاستثمار الصناعي من جانب، وتوصيل وجهات النظر المختلفة للمعنيين من قبل رجال الأعمال بالإسكندرية.



من جانبها، قالت ريم عبد الحليم، إن خريطة الاستثمار الصناعي ستكون جاهزة خلال شهر أغسطس المقبل، وسيتم الإعلان عنها علي الموقع الرسمي للهيئة.



وأشارت إلى أنه سيتم تفعيل تطبيق من خلال الهاتف لسهولة الاطلاع الدوري لمجتمع الأعمال علي آخر تطورات الخريطة الصناعية، موضحة أن المشروع في الوقت الحالي يتناول فقط خريطة الاستثمار الصناعي كمرحلة أولي.



حضر اللقاء الدكتور عبد المنعم حافظ، والمهندس هشام أبو العلا نواب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أمجد العتال الأمين العام، ومحمود شحاتة مدير العمل الميداني ومحمد عزب المسئول الإحصائي.