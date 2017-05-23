نائب برلمانى: مشروع قانون للسياحة العلاجية

السياحة-العلاجية

- شادية ثابت: الطبيب المصري بيتهافتوا عليه في الخارج



أحمد صبرى:



كشفت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن البرلمان شكل لجنة فرعية للاهتمام بالسياحة العلاجية والعمل على إعداد مشروع قانون ينظم عملية السياحة العلاجية للعمل على راحة المريض منذ وصوله المطار وحتى مغادرته.



وأوضحت خلال مؤتمر حملة"أنا بتعالج فى مصر" لدعم السياحة العلاجية، أن السياحة الصحية بشقيها العلاجي والاستشفائي تقدر عالميا ب 100 مليار دولار، مؤكدة أن مصر لديها المقومات التى تؤهلها لتكون وجهة مهمة لهذا النوع من السياحة.



وأضافت:"لدينا مستشفيات مميزة تابعة لجهات وأجهزة الدولة، مثل مستشفيات وادي النيل التابعة للمخابرات العامة ومستشفيات الجيش ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة قائلة: الطبيب المصري بيتهافتوا عليه في الخارج.

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