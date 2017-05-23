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نقل وملاحة
جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب لوحات ومقتنيات أثرية
الثلاثاء 23 مايو 2017 01:20 ص
هيئة ميناء دمياط
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هيئة ميناء دمياط
مها أبوودن:
تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط برئاسة عماد الدانون مدير عام جمارك الوارد من ضبط محاولة تهريب مجموعة من اللوحات والمقتنيات المشتبه فى أثريتها بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته
وتمت عملية الضبط اثناء الإفراج عن مشمول حاوية قادمة من أمريكا تحتوى، طبقا للمستندات، على 122 طرد أمتعة شخصية بوزن قائم 4499 كجم بقيمة 41715 جنيه وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للكشف حيث تبين وجود لوحات فنية مرسومة وموقعة بتوقيع الفنان ذات براويز خشبية محلاة بزخارف بارزة مرقوم عليها 1905 و أطباق وفازات وصوانى وشمعدانات معدنية ونجف وأباريق معدنية وتماثيل معدنية وخزفية وأشخاص وحيوانات أليفة وزوج من الأعمدة الرخامية
ومجموعة من الساعات المعدنية وبعضها مطعم بالخزف وظاهر عليها علامات القدم.
وتم العرض على لجنة الآثار بميناء دمياط والتى قامت بمعاينة القطع وأشارت فى تقريرها لعرض المشمول بالكامل على لجنه عليا متخصصة من إدارة آثار العصر الحديث وإدارة المقتنيات بوزارة الآثار للوقوف على مدى أثريتها وقيمتها التاريخية
قرر السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الرسالة لحين العرض على اللجنة العليا للآثار.
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