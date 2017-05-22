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اقتصاد وأسواق
مواطنون ضد الغلاء تتعاقد مع شركة خاصة لاستيراد اللحوم السودانية
الإثنين 22 مايو 2017 10:50 م
محمود العسقلانى
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محمود العسقلانى
بدأت بالقاهره والمنصورة.. واليوم ببورسعيد
بورسعيد- أماني العزازي
فى أول تجربة ببورسعيد لجمعية مواطنون ضد الغلاء يفتتح محمود العسقلاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أول منفذ بيع للحوم البلدية السودانية بسعر ٨٠ جنيهًا للكيلو، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وقال العسقلانى، لـ"المال"، إن الجمعيه تعاقدت مع إحدى الشركات الخاصة المستوردة لأبكار الماشية السودانية الحية، لافتًا إلى قيام الجمعية بتربيتها وذبحها فى مصر وطرح لحومها للمواطنين بأسعار مخفضة.
ولفت إلى قيام المنافذ التابعة للجمعية بتقديم خدمات "شوي" اللحوم بالمجان، حيث يبلغ سعر الكيلو من الكباب والكفتة بمنفذ بورسعيد مائة جنيه بأقل من ٥٠% من ثمنه خارج منافذ الجمعية.
وأكد العسقلانى أن "مواطنون ضد الغلاء" افتتحت مؤخرًا عدة فروع لها بمحافظات الوجه البحرى والقاهرة والمنصورة، ومن المزمع تغطية محافظات الوجه البحرى بمنافذ بيع اللحوم؛ لقربها من الموانئ، حيث يسهل نقل وتربية الماشية المشحونة على متن السفن.
وأشار إلى أن الجمعية اختارت قرب بداية شهر رمضان المبارك للتوسع فى افتتاح منافذها؛ تخفيفًا للأعباء على الأسر محدودة الدخل وأهمية دور المجتمع المدنى فى مساندة الحكومة للحد من التضخم، منوهًا بنية الجمعية التوسع فى تقديم جميع المنتجات الغذائية الأساسية للأُسر المصرية.
اقتصاد وأسواق
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