وزيرة التضامن : ولو واحدة ضربها جوزها ممكن تيجي تبات عندنا

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارتها فى الوقت الحالي تتلقى العديد من الشكاوى من فئات مختلفة فى المجتمع، فى نفس الوقت ليست من اختصاصها، لكن اسم الوزارة باعتبارها جهة تضامنية أصبح الكثير يأتي إليها.





وأوضحت، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك مشاكل غير معنية بها الوزارة، لكن تسعى لها باعتبار أن المسئولية مشتركة بين الوزارات، لافتة إلى أنه تم تأهيل 9 مراكز لاستقبال المرأة المعنَّفة باعتبار ذلك الجانب مختصة به الوزارة.





وتابعت: هذه المراكز تستقبل حالات معنية، وفى فترة قصيرة، ممكن تكون "يوم أو أسبوع"، ومن ضمن الحالات التي تستقبلها "المرأة لو ضربها جوزها وعاوزة تيجي تبات عندنا ليلة أهلًا وسهلًا بيها".





وأشارت إلى أن المراكز تتوزع فى محافظات القليوبية، والمنيا، والإسكندرية، والجيزة، ومركز موجود فى مدينة 6 أكتوبر، لافتًا إلى أنه تم فرش تلك المراكز وتطويرها.



