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سيـــاســة
برلماني : نعد مشروع قانون للسياحة العلاجية
الإثنين 22 مايو 2017 09:10 م
البرلمان المصري 2015
أخر الأخبار
البرلمان 2015
شادية ثابت : الطبيب المصري بيتهافتوا عليه بره
أحمد صبرى
كشفت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن البرلمان شكل لجنة فرعية للاهتمام بالسياحة العلاجية، كما تعد اللجنة قانونا ينظم عملية السياحة العلاجية للعمل على راحة المريض منذ وصوله المطار وحتى مغادرته.
وأوضحت خلال مؤتمر حملة "أنا بتعالج فى مصر" لدعم السياحة العلاجية، أن السياحة الصحية بشقيها العلاجي والاستشفائي تقدر عالميا بـ 100 مليار دولار، مؤكدة أن مصر لديها جميع المقومات التى تؤهلها لتكون وجهة مهمة لهذا النوع من السياحة.
وأضافت: لدينا مستشفيات مميزة تابعة لجهات وأجهزة الدولة، مثل مستشفيات وادي النيل التابعة للمخابرات العامة، ومستشفيات الجيش، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة قائلة: الطبيب المصري بيتهافتوا عليه بره.
سيـــاســة
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